Bodrum FK, Göztepe\'yi 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Göztepe'de kullanılan kornere iyi yükselen Nielsen'in kafa vuruşunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.
34. dakikada korner kullanan Kenan, topu Üzeyir'e gönderdi. Üzeyir'in ceza sahası içine yaptığı vuruşta topla buluşan buluşan Samet'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
41. dakikada Kenan'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Ogün'ün ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada Kenan Özer rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Ozan Ergün penaltı kararı verdi.
79. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
Hakemler: Ozan Ergün, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Diogo, Celutska, Erkan, Samet, Kenan (Hagi dk. 89), Omar (Halil dk. 82), Üzeyir (Ali Eren dk. 82), Musah, Ali, Celal (Gökdeniz dk. 57), Burak (Pedro dk. 89)
Yedekler: Bahri, Adem, Kaan, Yusuf, Arda
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Göztepe: Lis, Taha, Kubilay (Diouf dk. 46), İsmail (Yunus Emre dk. 46), Tarkan, Doğan, Mamah (Traore dk. 46), Lasse, Yalçın (Celil dk. 82), Devid (Ahmed dk. 46), Ogün
Yedekler: Arda, Ensar, Atınç, Ümit, Fıratcan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Samet Yalçın (dk. 34), Ogün Bayrak (dk. 41 k.k.), Kenan Özer (dk. 79 pen.) (Bodrum FK)
Sarı kart: Diogo Sousa (Bodrum FK) - MUĞLA
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