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Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Göztepe'yi 3-0 mağlup etti

Bodrum Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-0 yenerek devreyi Play-off hattında 5. sırada tamamladı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası mutluluğunu dile getirdi.

Bodrum FK, Göztepe\'yi 3-0 mağlup etti
24.12.2023 - 16:44,
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Bodrum Futbol Kulübü TFF 1. Lig'in 17. haftasındasahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte devreyi Play-off hattında 5. sırada kapatan Bodrum FK'da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Play-off potası içerisinde olduğum için mutluyum" dedi.

Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Bodrum FK evinde Göztepe'yi konuk etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, devre arasını play-off potasında kapattıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Hain saldırıda hayatını kaybeden kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. Maç bizim için önemliydi, ilk yarı boyunca inişli ve çıkışlı bir grafik sergiledik. Bazen 90'lar maç kaybettik dolayısıyla bu maçın önemi daha da arttı. Devreye bu şekilde nokta koymak bizim için daha iyi oldu. İkinci yarıya çok daha iyi bir gözle bakabiliriz, daha motive bir şekilde hazırlanabiliriz. Dolayısıyla yarışın içerisindeyiz, play-off potası içerisinde olduğum için mutluyum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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