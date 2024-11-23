Bodrum FK Hakem Hatalarına İsyan Etti - Son Dakika
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Bodrum FK Hakem Hatalarına İsyan Etti

Onur Talay, Galatasaray maçında kararların rakipler lehine olduğunu savundu ve adalet istedi.

23.11.2024 23:46
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Sipay Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin, "Takdir hakları noktasında hem iç saha hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor." dedi.

Talay, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kırmızı karta kadar bütün oyunun dengeli şekilde devam ettiğini ifade eden Talay, "Ancak kırmızı kart neticesinde maalesef oyunun rengi biraz bizim aleyhimize değişti. Rakibimizi tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar bu noktada." diye konuştu.

Takdir hakları noktasında 12-13 haftadır sıkıntı yaşadıklarını savunan Talay, şunları kaydetti:

"Takdir hakları noktasında hem iç saha hem dış saha maçlarımızda, maalesef tüm takdir hakları rakiplerimizin lehine kullanılıyor. Bu noktaya dikkati çekmek istiyorum. Hakem arkadaşlarımızın işi de çok zor. Mümkün olduğu kadar adaletli bir şekilde yönetim gösterme gayreti içerisindeler. Ama takdir edersiniz ki kamuoyunun takdirine bırakıyorum bunu ama maçları tekrar izlediğimizde özellikle takdir hakları noktasında ciddi canımız yanıyor. Bu noktada ilgili arkadaşlarımız, ilgili federasyondaki kişiler, eminim gerekli adımları atarak, daha adaletli bir yönetim gösterilmesi noktasında adımları atacaklardır diye umut ediyorum. Genç arkadaşlarımı oyun için, mücadele için tebrik ediyorum."

Yeni kurulmuş bir takım olduklarını belirten Talay, "Dört yılda üç lig atlamış bir takımdan bahsediyoruz. Ciddi bir yatırım yapıyoruz. Bir ilçe takımıyız. Yatırımlarımız devam edecek. Volkan hocamızın vereceği direktifler noktasında yeni transferler de aramıza katılacak. Ama elbette oyun sahada oynanıyor ve bu sahada oynanan oyun neticesinde de bir adaletli yönetim olmadığı takdirde, bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Hakem Hatalarına İsyan Etti - Son Dakika

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