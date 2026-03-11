Bodrum FK Iğdır Maçına Hazır - Son Dakika
Bodrum FK Iğdır Maçına Hazır

Bodrum FK Iğdır Maçına Hazır
11.03.2026 15:34
Sipay Bodrum FK, Iğdır FK ile deplasmandaki maçı için hazırlıklarını tamamladı ve moralli.

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30'uncu haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erok maçının kendilerini üzdüğünü ancak enerjilerini düşürmediğini söyledi.

Iğdır'dan güzel bir skorla dönüp, pazartesi de Boluspor'la sahalarında oynayacakları maça moralli çıkmak istediklerini ifade eden Yılmaz, "Bu iki maç bizim için çok önemli, ikisi de rakibimiz. Play-offa girebilecek takım adayları. Çok önem veriyoruz. İnşallah bu iki maçtan 6 puan alıp play-offtaki yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diogo ile ilgili sağlık ekibimiz ve kaleci hocamız koordinasyon içinde çalışıyor. Çok ciddi değil ama riskli bir durumu var. Yani tekrarlarsa daha da uzayacağı için biz süreyi biraz daha uzatmak istedik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle, takımdaki yerini alacak. Celal ve Gökdeniz'in biraz daha süresi var. Milli maç arası sonrası takımla başlarlarsa bir ay içinde onlar da bizimle birlikte olacaklar. İnşallah play-off sürecinde bize büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum."

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30'uncu haftasında yarın 13.30'da Alagöz Holding Iğdır FK'ye konuk olacak.

Kaynak: AA

Bodrum, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Iğdır Maçına Hazır - Son Dakika

