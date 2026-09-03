Bodrum FK ile Erokspor 0-0 berabere kaldı, iki takımda 4 puana ulaştı

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

BODRUM FK: Sousa - Berşan, İsmail, Ali Aytemur, Emre, Yusuf (Dk. 89 Devrim), Loshaj (Dk. 77 Enes), Boran (Dk. 46 Providence), Adem (Dk. 46 Ege Arslan), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Dk.70 Aboubakar)

TURKA ESENLER EROKSPOR: Erdem - Claro, Mikail, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay), Bahadır, Erkan (Dk. 71 Enes), Yusuf (Dk. 66 Burak), Zeqiri, Hayrullah

SARI KARTLAR: Berşan, Providence, Emre (Bodrum FK), Erkan, Mikail, Hayrullah (Turka Esenler Erokspor)

1'inci Lig 5'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Turka Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla galibiyetle tanışamayan iki takım da 4'er puana ulaştı. İlk haftayı puansız kapattıktan sonra son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan ev sahibi ekip, son 3 karşılaşmayı 0-0'lık sonuçlarla tamamladı. Öte yandan Bodrum FK yönetiminin tedavisine katkı sağlamak için maçın bilet gelirini bağışlama kararı aldığı DMD hastası Bodrumlu minik taraftar Eymen Özdoğan da müsabaka öncesi seremoniye katıldı.