Bodrum FK ilk galibiyet için Mardin 1969 Spor deplasmanında yeni transferlerle sahaya çıkacak - Son Dakika
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Bodrum FK ilk galibiyet için Mardin 1969 Spor deplasmanında yeni transferlerle sahaya çıkacak

Bodrum FK ilk galibiyet için Mardin 1969 Spor deplasmanında yeni transferlerle sahaya çıkacak
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1'inci Lig'de geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bodrum FK, yarın Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Teknik direktör Burhan Eşer 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söylerken, transferin son gününde Brezilyalı Fernando Andrade, Kosovalı Elvir Gashijani ve Kenan Fakılı kadroya katıldı.

1'İNCİ Lig'de geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bodrum Futbol Kulübü yarın 6'ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor deplasmanında mücadele edecek. 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak, maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek.

Henüz galibiyetle tanışamayan Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer 3 puan parolasıyla karşılaşmaya hazırlandıklarını belirterek, "Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. İlk galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz" dedi. Öte yandan Bodrum Futbol Kulübü, transferin son gününde 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Ege temsilcisi, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade dos Santos, Kosovalı Elvir Gashijani ve Çorum FK forması giyen futbolcu Kenan Fakılı'yı renklerine bağladı.

Kaynak: DHA

Burhan Eşer, Mardin, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK ilk galibiyet için Mardin 1969 Spor deplasmanında yeni transferlerle sahaya çıkacak - Son Dakika

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