Bodrum FK, ilk galibiyet için yarın Erokspor'u ağırlayacak, biletler 148 TL'den başlıyor
Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve dört maçta üç beraberlik bir yenilgi alan Bodrum FK, yarın ilk galibiyetini almak için Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede bilet fiyatları 148 ile 448 TL arasında değişirken, teknik direktör Burhan Eşer genç takımın sabırla kazanacağını söyledi.
TRENDYOL 1'inci Lig'de oynadığı 4 maçta 1 yenilgi ve 3 beraberlik alıp alt sıralarda yer bulan Bodrum Futbol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Turka Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribün ise 190 TL olarak belirlendi. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, ilk galibiyetlerini almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Genç takımız, elbette sabıra ihtiyacımız olacak ama bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
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