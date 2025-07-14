SÜPER Lig'den 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK yeni sezonun ilk hazırlık maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör koltuğuna Burhan Eşer'i getirerek sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren yeşil-beyazlı ekip, ilk özel maçta Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Sahaya Bahrican - Imeri, İsmail, Ali Aytemur, Ege, Fredy, Mustafa, Gökdeniz, Celal, Dimitrov, Seferi ilk 11'iyle çıkan Bodrum ekibinde yeni transferler Ali Habeşoğlu ve Berşan maça yedek başladı. İki takım 90 dakikada eşitliği bozamadı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK İlk Hazırlık Maçında Beraberlik - Son Dakika
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