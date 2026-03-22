Bodrum FK, İstanbulspor'u Yenerek 3 Puan Aldı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Demirkıran, Mehmet Şengül, İbrahim Ethem Potuk
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 46 Duhaney), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 67 Abdullah Dijlan Aydın), Vefa Temel (Dk. 67 Araujo), Sambissa (Dk. 46 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 74 Cham)
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 90+3 Berşan Yavuzay), Hotic (Dk. 80 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Ege Bilsel)
Gol: Dk. 8 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Mustafa Erdilman (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 48 Furkan Apaydın, Dk. 88 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+2 Yusuf Ali Özer, Dk. 90+3 Turan Deniz Tuncer, Dk. 90+5 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Sipay Bodrum FK, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Konuk ekip, bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.
