Bodrum FK, Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor

Bodrum FK, Kasımpaşa\'ya Hazırlanıyor

Sipay Bodrum FK, Kasımpaşa ile zorlu bir maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Taşdemir, zorlu geçecek maça odaklandıklarını belirtti.

03.10.2024 15:18
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde müsabakaya hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa'yı yenerek üstü üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'nın son maçında çok iyi bir geri dönüşe imza attığını söyledi.

İyi bir takımla karşılaşacaklarını aktaran Taşdemir, "Oturmuş bir kadroları var. Evet Sami hoca cezalı ama sonuçta teknik kadrosuyla, oyuncusuyla çok doğru bir takım, iyi oynayan bir takım. Özellikle son hafta Galatasaray'a karşı geri dönüşü muhteşem yaparak maçı neticelendirdiler. Hep söylediğim gibi bizim için bütün maçlar zor, bu maçın da zorluğu var. Biz de o zorluğa göre hazırlanmaya çalışıyoruz. Bizim de kendimize göre doğrularımız var. Doğrularımızı sahaya yansıttığımızda istediğimiz sonuçları aldık." diye konuştu.

Takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka da iki hafta öncesine göre şu anda takım içerisindeki motivasyonun çok iyi olduğunu dile getirdi.

Takım halinde oynayıp Kasımpaşa deplasmanından puanları alarak eve dönmelerinin kendileri için çok iyi olacağını belirten Celustka, şunları kaydetti:

"Kariyerim boyunca büyük statlarda, çok kalabalık taraftarlar önünde oynadım ama Bodrum Stadı'nın atmosferi bir farklı. Küçük olmasına rağmen sahaya yakın olduğu için orada gerçekten değişik bir atmosfer hissediyorsunuz. Taraftarla kurduğum bu bağdan dolayı da gerçekten mutluyum. Onlar da benim performansımı yukarı çekmeme yardımcı oluyor. Gerçekten o sahada oynamak beni mutlu ediyor diyebilirim."

Yeşil-beyazlı ekibin file bekçisi Gökhan Akkan ise Bodrum'a geldiği için gerçekten büyük mutluluk duyduğunu, iyi özelliklere sahip çok iyi bir takım olduklarını vurguladı.

Gökhan Akkan, takımın başarısı için görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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