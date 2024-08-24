Bodrum FK, Konyaspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Bodrum FK'nın kullandığı köşe atışında Adil Demirbağ topu kendi kalesine gönderdi. 1-0
40. dakikada Mohammed'in pasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Puscas topu filelerle buluşturdu. 2-0
45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Çağdaş Atalay, Murat Şener, Berksan Duran
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın, Fredy, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen
Yedekler: Bahri Can Tosun, Ondrej Celustka, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Yusuf Sertkaya, Kenan Özer, Ege Bilsel
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Konyaspor: Jakub Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, Nikola Boranijasevic, Filip Damjanovic, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Marko Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Emmanuel Boateng, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu, Louka Prip, Emrehan Gedikli, Melih Bostan
Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak
Goller: Adil Demirbağ (dk. 28 k.k.), George Puscas (dk. 40) (Bodrum FK), Pedrinho (dk. 45+4) (Konyaspor)
Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK) - MUĞLA
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