Bodrum FK, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Bodrum FK, Konyaspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

24.08.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada Bodrum FK'nın kullandığı köşe atışında Adil Demirbağ topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

40. dakikada Mohammed'in pasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Puscas topu filelerle buluşturdu. 2-0

45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Çağdaş Atalay, Murat Şener, Berksan Duran

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın, Fredy, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ondrej Celustka, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Yusuf Sertkaya, Kenan Özer, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Konyaspor: Jakub Slowik, Adil Demirbağ, Guilherme, Nikola Boranijasevic, Filip Damjanovic, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Marko Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Emmanuel Boateng, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Melih İbrahimoğlu, Louka Prip, Emrehan Gedikli, Melih Bostan

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Adil Demirbağ (dk. 28 k.k.), George Puscas (dk. 40) (Bodrum FK), Pedrinho (dk. 45+4) (Konyaspor)

Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Bodrum, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:40:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement