Bodrum FK, Pendik deplasmanında 3 puan peşinde - Son Dakika
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Bodrum FK, Pendik deplasmanında 3 puan peşinde

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Bodrum FK, Pendik deplasmanında 3 puan peşinde
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, Batman Petrolspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek Pendik'ten 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Bodrum Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlı ekip, Pendik deplasmanından da 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdüren Bodrum FK'da futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşma öncesi Eşer, takımın son durumu ve Pendikspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ofansif anlamda uyum sürecinin tamamlanmasıyla daha iyi bir Bodrum FK izlettireceğiz"

Moral ve motivasyon olarak iyi durumda olduklarını belirten Eşer, "Batman Petrolspor karşısında çok güzel bir oyun ve skorla taraftarlarımızı mutlu ettik. Uzun süredir beklediğimiz galibiyeti aldık. Özellikle 3'üncü bölgede sonuçlandırma konusunda sıkıntımız vardı, bunu da atlattık. Yeni bir takımız, yeni gelen oyuncularımız var. Ofansif anlamda uyum sürecinin tamamlanmasıyla daha iyi bir Bodrum FK izlettireceğiz. Moral ve motivasyon olarak iyiyiz" dedi.

"Moral olarak çok iyi durumdayız"

Pendikspor'un geçen sezondan birçok oyuncusunu kadrosunda tuttuğunu belirten Eşer, "Zorlu bir deplasman. Pendik iyi bir takım ve puan sıralamasında bizim üstümüzde. İlk haftalarda kaybettiğimiz puanlar nedeniyle kredi kaybettik. Ancak son galibiyetle moral olarak çok iyi durumdayız. Oradan 3 puanla dönerek iç saha galibiyetinin ardından deplasman galibiyetiyle milli araya huzurlu girmek istiyoruz" diye konuştu.

Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi veren Eşer, Celal ve Ahmet'in henüz hazır olmadığını, Kenan Fakılı'nın 3-4 hafta forma giyemeyeceğini söyledi. Ajeti'nin takımla çalışmalara başladığını belirten Eşer, Diego'nun ise hafif sakatlığının bulunduğunu ve Pendikspor karşılaşmasına tam kadro gitmeyi planladıklarını ifade etti.

"Hakem arkadaşlarımızdan ricamız, skor ne olursa olsun oyunu adaletli yönetmeleri"

Batman Petrolspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Eşer, karşılaşmayı 4-0 kazanmalarına rağmen hakem performansını beğenmediğini söyledi. Eşer, "Skor 4-0 olmasına rağmen aleyhimize verilen penaltının normal şartlarda sarı kart olması gereken bir pozisyonda verildiğini düşünüyorum. Mardin maçının son dakikalarında da bir penaltı pozisyonumuz vardı ve VAR'a dahi bakılmadı. Canımız yandığı için bu konuyu dile getiriyoruz. Hakem arkadaşlarımızdan ricamız, skor ne olursa olsun oyunu adaletli yönetmeleri" dedi.

Kaynak: İHA
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