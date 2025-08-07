Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını, takıma moral vermesini istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun açılış maçında taraftarı önünde 3 puan alarak lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Bodrum temsilcisi, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sahaya çıkacak. Takım, hazırlıklarını Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Başkan Aşkın Demir: "Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz"

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarımızı yaptık ve hedefimize ulaşmak için tüm ekip canla başla çalışıyor. Sezonun açılış maçı öncesi oyuncularımıza moral vermek için yanlarındaydım. Süper Lig tecrübesi bizim için unutulmazdı. Bu sezon da o hedefe yeniden ulaşmak istiyoruz. Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını, takıma moral vermesini istiyoruz" dedi.

Kombine bilet fiyatlarıyla ilgili de konuşan Demir, "Kombine fiyatlarımız bazı takımlarla karşılaştırıldığında yüksek gibi görünebilir; ancak bu durum stat kapasitemizden kaynaklanıyor. Bizim stadyumumuz 4 bin kişilik. 15-20 bin kişilik statlara sahip kulüplerle aynı fiyat politikası içinde olmamız beklenemez. Bu nedenle taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Burhan Eşer: "Yeni bir hikaye başlıyor"

Teknik Direktör Burhan Eşer ise, Pendikspor karşısında galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Aşina olduğumuz ama çok da sevdiğimiz bir lig değil. Daha önce burada şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeni bir serüven, yeni bir hikaye başlıyor. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. İlkini birlikte yazdık, çok sevildi. Şimdi yenisini yazma zamanı" dedi.

Hazırlık süreciyle ilgili de bilgi veren Eşer, "Pendik maçının ilk maç olması her zamanki gibi zorlayıcı. Ancak rakibimizi analiz ettik. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Ufak tefek sakatlıkların dışında ciddi bir problem yaşamadık. Bu yıl farklı bir takım olacağız. Golü bireysel yeteneklerle değil, takım olarak üreteceğiz. Sahada ne yaptığını bilen, mücadeleci bir takım izleteceğiz" diye konuştu.

Berşan Yavuzay: "Bu formayı en iyi şekilde taşımak istiyorum"

Takımın genç isimlerinden Berşan Yavuzay da kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hedefi olan bir takımdayım. Süper Lig yolunda tekrar birlikte yürümek istiyoruz. Hocamın vereceği forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek ve katkı sağlamak istiyorum. Faydalı olup bu takımla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA