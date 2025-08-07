Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi

Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi
07.08.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Pendikspor karşısında galibiyet hedeflediklerini duyurdu.

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını, takıma moral vermesini istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun açılış maçında taraftarı önünde 3 puan alarak lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Bodrum temsilcisi, Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sahaya çıkacak. Takım, hazırlıklarını Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor.

Başkan Aşkın Demir: "Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz"

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık maçlarımızı yaptık ve hedefimize ulaşmak için tüm ekip canla başla çalışıyor. Sezonun açılış maçı öncesi oyuncularımıza moral vermek için yanlarındaydım. Süper Lig tecrübesi bizim için unutulmazdı. Bu sezon da o hedefe yeniden ulaşmak istiyoruz. Pendikspor karşısında galibiyet arzuluyoruz. Taraftarımızın ilk maçta tribünleri doldurmasını, takıma moral vermesini istiyoruz" dedi.

Kombine bilet fiyatlarıyla ilgili de konuşan Demir, "Kombine fiyatlarımız bazı takımlarla karşılaştırıldığında yüksek gibi görünebilir; ancak bu durum stat kapasitemizden kaynaklanıyor. Bizim stadyumumuz 4 bin kişilik. 15-20 bin kişilik statlara sahip kulüplerle aynı fiyat politikası içinde olmamız beklenemez. Bu nedenle taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Burhan Eşer: "Yeni bir hikaye başlıyor"

Teknik Direktör Burhan Eşer ise, Pendikspor karşısında galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "Aşina olduğumuz ama çok da sevdiğimiz bir lig değil. Daha önce burada şampiyonluk yaşadık. Şimdi yeni bir serüven, yeni bir hikaye başlıyor. Bodrumspor hikaye yazmayı sever. İlkini birlikte yazdık, çok sevildi. Şimdi yenisini yazma zamanı" dedi.

Hazırlık süreciyle ilgili de bilgi veren Eşer, "Pendik maçının ilk maç olması her zamanki gibi zorlayıcı. Ancak rakibimizi analiz ettik. Güzel bir kamp süreci geçirdik. Ufak tefek sakatlıkların dışında ciddi bir problem yaşamadık. Bu yıl farklı bir takım olacağız. Golü bireysel yeteneklerle değil, takım olarak üreteceğiz. Sahada ne yaptığını bilen, mücadeleci bir takım izleteceğiz" diye konuştu.

Berşan Yavuzay: "Bu formayı en iyi şekilde taşımak istiyorum"

Takımın genç isimlerinden Berşan Yavuzay da kulüpte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hedefi olan bir takımdayım. Süper Lig yolunda tekrar birlikte yürümek istiyoruz. Hocamın vereceği forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek ve katkı sağlamak istiyorum. Faydalı olup bu takımla birlikte şampiyonluk yaşamak en büyük hedefim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Pendik, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:17:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum FK: Pendikspor Maçında Galibiyet Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.