Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 Geçti
Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 Geçti

07.05.2026 22:40
Bodrum FK, 1. Lig play-off çeyrek finalinde Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

SİPAY BODRUM FK: Sousa - Omar İmeri (Dk.90+3 Cenk), Ajeti, Ali Aytemur, Berşan, Mustafa, Yusuf, Hotic (Dk.79 Ege), Brazao (Dk.87 Gökdeniz), Seferi, Ali Habeşoğlu

ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz - Kitsiou, Yiğit, Soldo, Sequeira, Bekir, Mesut, Thuram (Dk.80 Harris), Denic, Hakan (Dk.85 Hüseyin), Görkem (Dk.73 Wilks)

GOLLER: Dk. 55 (Kendi kalesine) Soldo, Dk. 81 Seferi (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Soldo, Denic, Kiçiu, Yiğit (PENDİKSPOR), Ali Habeşoğlu (BODRUM FK)

1'inci Lig play-off 1'inci tur maçında Sipay Bodrum FK sahasında Atko Grup Pendikspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Dolu tribünler önünde oynanan maçta ilk yarı golsüz berabere tamamlandı. Bodrum FK, 55'inci dakikada Soldo'nun ceza sahasında yaptığı ters vuruşta öne geçti: 1-0. Yeşil-beyazlı ekip 81'inci dakikada Seferi'nin golüyle farkı 2'ye taşıdı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK 2-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Maçın ardından oyuncular, teknik ekip, yönetim ve taraftar büyük sevinç yaşadı. Bodrum FK, play-off yarı finalinde Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

6'ncı dakikada Sequeira'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Thuram'ın vuruşunda top soldan dışarı çıktı.

13'üncü dakikada Yusuf'un pasıyla buluşan Seferi'nin şutunda top üstten auta çıktı.

42'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Thuram, ceza sahasında topu Bekir ile buluşturdu. Bekir'in sol köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci Sousa topu kornere çeldi.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

50'nci dakikada Hotic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topa yükselen Ajeti'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz gole engel oldu.

55'inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattaki Hotic'in ceza sahasına yaptığı ortada yerden gelen topa ters bir dokunuş yapan Soldo, kendi ağlarını havalandırdı: 1-0.

81'inci dakikada Bodrum FK, Seferi'yle skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattaki Brazao'nun ortasında ceza sahasında topa yükselen Ali Habeşoğlu topu Seferi'ye bıraktı. Seferi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Mücadeleyi Bodrum FK, 2-0'lık skorla kazandı.

Kaynak: DHA

