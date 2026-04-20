Bodrum FK Play-Off'a Yükseldi
Bodrum FK Play-Off'a Yükseldi

20.04.2026 11:41
Bodrum FK, Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak play-off oynamayı garantiledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, play-off oynamayı garantiledi. Erzurumspor FK'nın da resmen Süper Lig'e yükseldiği maçta gereken puanı alan yeşil-beyazlılar, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez play-off oynama hakkı kazandı. Geçen sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden dönme fırsatı yakalayan yeşil-beyazlılar, ilk olarak 2022-2023 sezonunda play-off oynadı. O dönem ilk kez yer aldığı ligi 4'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, play-offta finale kadar yükseldi. Önce Göztepe'yi ardından Eyüpspor'u eleyen yeşil-beyazlılar finalde Pendikspor'la karşılaştı.

Akhisar'daki finali 2-1 kaybeden Bodrum FK, Süper Lig'i kıl payı kaçırdı. Ertesi sezon da üst sıralarda yer alan Bodrum FK normal sezonu bir kez daha 4'üncü tamamladı. Bodrum FK, önce Çorum FK'yı ardından da Boluspor'u eleyip finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu. Adana'da oynanan finali 3-1 kazanan Bodrum FK 2023-2024 sezonunda play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de sadece tek sezon boy gösterip küme düşen Bodrum FK, bu sezon da ilk 7 içerisinde yer aldı. Bitime 2 maç kala 57 puan toplayıp 4'üncü sıraya yerleşen yeşil-beyazlılar bir kez daha devler arenasına gelebilme adına umut tazeledi.

SIRALAMASI BELLİ DEĞİL

Bu hafta Süper Lig'e direkt yükselmeyi hedefleyen Amed Sportif takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Bodrum FK son maçta ise evinde hiçbir iddiası bulunmayan Sarıyer'le oynayacak. Sıralamadaki yerine göre rakiplerini bekleyecek Bodrum Futbol Kulübü, camiasına bir kez daha play-off zaferi yaşatmaya çalışacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz zorlu bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, "Erzurumspor FK maçıyla hedefimize ulaştık. Erzurumspor camiasını kutluyorum. Biz de play-offtan amacımıza ulaşmaya çalışacağız. Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde tamamlayıp play-offlara hazırlanacağız. Hedefimiz Süper Lig" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
