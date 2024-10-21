Bodrum FK, Rizespor'a 1-0 Kaybetti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında Sipay Bodrum FK sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Bodrum FK Trendyol Süper Lig'in9. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamladı. Mücadelenin 83. dakikasında Ali Sowe attığı golle Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayan maçı 1-0 kazanan Rizespor 3 puanı hanesine yazdırdı.
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