Bodrum FK, Rizespor\'a 1-0 Yenildi

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BODRUM FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor 'a Ali Sowe'un 83'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Özellikle 70 dakika çok doğru oyun oynadığımızı düşünüyorum, iyi oynadık. Sonunu getiremedik, son final paslarında başarılı olamadık. Son vuruşlarda başarılı olamadık. Ama yaklaşık 70 dakika takımımın, arkadaşlarımın oyunundan çok memnun iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sonunu getiremedik, 70'ten sonraki oyunu sorgulamamız lazım o oyun bize yakışmadı. Bizim takımımıza yakışmadı, bir türlü de değiştiremedik ama oyuncu değişiklikleriyle ama farklı bir şekilde değiştiremedik. Maalesef mağlup olduk, iyi giden bir gidişatımızı mağlubiyeti sonlandırdık. Ama lig uzun bir maraton, ilk yarının bitimine 10 maç var, her maç zor. Dolayısıyla da bu maçı bir an önce unutup eksiklerimizi yanımıza alıp, eksiklerimizi giderip artılarımızı çoğaltıp yolumuza devam etmeye çalışacağız" dedi.

İLHAN PALUT: ÇOK DEĞERLİ BİR 3 PUAN ALDIK

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Bodrumspor maç öncesi analizimizde lige yeni çıkan ne oynadığı son derece belli olan bir antrenör takımı, bir düzen takımı, bu durumu da oyun içi iştah ve arzuyla birleştirdiklerinden bugüne kadar aslında ligde güzel bir etki bıraktılar. Güzel sonuçlar aldılar, bunun bilinciyle geldik. Oyuna baktığımız zaman aslında beklediğimize yakın bir oyun oldu. Topun daha çok bizde olacağı, Bodrumspor'un bir bir savunmaları agresif bir şekilde yapacağı, kontra ataklarla etkili olabilecekleri, direkt toplar ve duran toplarla da fırsat yakalamaya çalışan bir takım olduklarını biliyorduk. Top bizde kaldı, evet, ama özellikle ilk yarı boyunca rakip kaleyi tehdit etmekten uzaktık, 1-2 girişim dışında. Burada Bodrumspor'un duran toptan yakaladığı net bir pozisyon vardı. O, bizim adımıza bir kırılma anıydı. Çok yakından çünkü refleksle kalecimiz kurtardı. İkinci yarı oyunca oyunu daha fazla domine ettik. Oyuna giren oyuncularımız katkı yaptılar ve güzel bir dakikada golü bulduk. Çok değerli bir 3 puan aldık. Bodrumspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.