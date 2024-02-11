Bodrum FK, Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK, Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı

Bodrum FK, Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı

Bodrum Futbol Kulübü, 1'nci Lig'de üst sıralardaki önemli rakiplerinden Sakaryaspor ile evinde golsüz berabere kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan 1 puanın önemli olduğunu belirterek, ligdeki zorlukların her geçen hafta arttığını söyledi. Maçın iki takım için de gidip geldiğini ifade eden Taşdemir, oyuncularını tebrik etti ve rakip takımı da kutladı.

11.02.2024 12:43
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1'nci Lig'de üst sıralardaki önemli rakiplerinden Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir alınan 1 puanı önemli gördüğünü söyledi. Ligin her geçen hafta çok zorlaştığını anlatan deneyimli teknik adam, "Puanı çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz, lig her geçen gün kısalıyor. Güçlü takım sayısı çok fazla, hedef takım sayısı çok fazla. Dolayısıyla ligin zorluğu artıyor" dedi.

Maçın iki takım için de gidip geldiğini belirten İsmet Taşdemir, "Biz biraz daha avantajlıydık. Rakibe göre daha fazla pozisyonumuz var. Puan her zaman iyidir. Biz zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz, mücadelemizi en üst seviyede veriyoruz. Oyuncu kardeşlerim çok iyi mücadele ortaya koydular, onları tebrik ediyorum, Sakaryaspor'u da kutluyorum. Rakibimiz de çok iyi mücadele etti" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA

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