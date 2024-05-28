Bodrum FK, Sakaryaspor ile play-off finaline hazır - Son Dakika
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Bodrum FK, Sakaryaspor ile play-off finaline hazır

Bodrum FK, Sakaryaspor ile play-off finaline hazır

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan son antrenmanda futbolcular taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Maçın oynanacağı yerin uzak olmasına rağmen Bodrum FK yönetimi, taraftarların desteğine güvendiğini belirtti. Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

28.05.2024 15:41
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde İlçe Şehir Stadı'nda son idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve yönetim kurulu üyesi İsmail Erdoğan da takip etti.

İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'dan mutlu bir şekilde döneceklerine inandıklarını söyledi.

Geçen yıldan yarım kalan bir hikayeleri olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"İnşallah yarım kalan hikayeyi bu yıl bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızın motivasyonu, olaya bakış açıları ve kendilerine olan güvenleri çok iyi. Maçın oynanacağı yer biraz uzak. Bize yaklaşık bin kilometre. Buna rağmen taraftarlarımızın mutlaka o gün orada olacağına inanıyorum. Bizi Adana'da yalnız bırakmayacaklardır. Onlara çok ihtiyacımız var. Seyircimiz bizim için önemli bir güç."

Futbolculardan Ondrej Celustka da maça hazır olduklarını dile getirerek, "Sahada her şeyi yapmak için motivasyonumuz çok yüksek. Ailemiz gibi olan taraftarlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çorum maçında desteklerini çok fazla hissettik. Aynı desteği Adana'da da verecekler. Hep birlikte çok güçlüyüz inşallah şampiyonluğu getirecek etkiyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Sakaryaspor ile play-off finaline hazır - Son Dakika

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