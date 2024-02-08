Bodrum FK, Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından pas çalışması ve yarı sahada taktik çift kale maç oynadı.
Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa'nın maçta forma giyemeyeceği belirtildi.
Ligde 38 puanla 4'üncü sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ancak zorluklarla mücadele edebilmeyi öğrendiklerini söyledi.
Ligde var olmaya çalıştıklarını ifade eden Taşdemir, "Şampiyonluk şarkıları bizim için daha erken, biz birazcık daha gerçekçi bakıyoruz. Play-off'taki yerimizi sağlamlaştırmanın derdindeyiz. En kötü ihtimalle geçen yıl yaşadığımız o coşkuyu tekrar yaşamak istiyoruz. Sakarya her yıl şampiyonluk kovalayan iyi bir takım. Her maç bizim için zor. Zorluklarla boğuşmasını öğrendik daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Her skora açık bir maç inşallah bütün doğruları yapıp kazanan taraf oluruz." diye konuştu.
Futbolculardan Ege Bilsel de altyapısından bu yana Bodrum FK'de olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'e çıkmaya oynuyoruz ve buna inanıyoruz. Zorlu bir maçımız var inşallah Sakaryaspor'u yenip yolumuza güzel devam edeceğiz." dedi.
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