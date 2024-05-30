Bodrum FK, Sakaryaspor\'u mağlup ederek Süper Lig\'e yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Bodrum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off final müsabakasında Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 90 dakikası karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanan müsabaka uzatmalara giderken, 120 dakika sonucunda maçı 3-1 kazanan Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off müsabakalarını şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Bodrum FK'ya şampiyonluk kupasını TFF temsilcisi Volkan Can takdim etti.
Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diledi. - ADANA
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