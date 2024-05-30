Bodrum FK, Sakaryaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi
Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Bodrum FK, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu. İstanbul'da gerçekleşen maçta Bodrum FK, üstün performansıyla rakibini mağlup ederek büyük bir başarı elde etti.
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30.05.2024 23:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Sakaryaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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