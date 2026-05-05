Bodrum FK, Sarıyer ile Sezonu Tamamlıyor
05.05.2026 22:53
Bodrum FK, play-off'a ev sahibi olarak geçmek için Sarıyer'i yenmek istiyor. Ali Aytemur ve Pedro Brazao yok.

TRENDYOL 1'inci Lig'de play-off oynamayı 2 hafta önce garantileyen Sipay Bodrum Futbol Kulübü, normal sezonun son haftasında yarın evinde iddiası bulunmayan SMS Grup Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da geçen hafta Amed Sportif ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart gören takım kaptanı stoper Ali Aytemur'un yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen Portekizli forvet Pedro Brazao müsabakada forma giyemeyecek.

Son haftaya 64 puanla 5'inci basamakta giren yeşil-beyazlılar, Sarıyer'i yendiği takdirde sezonu bu sırada tamamlayacak ve play-offta ev sahibi konumunu elde edecek. Bodrum FK berabere kaldığı takdirde ikili averajda eşit olduğu 6'ncı Pendikspor'un yeşil-beyazlıları geçebilmesi için deplasmanda karşılaşacağı son hafta Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Esenler Erokspor'u en az 9-0 yenmesi gerekecek. Bodrum FK yenilirse, Pendikspor'a 5'incilik için kazanmak yeterli olacak. Maç öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, kendileri için iyi geçen sezonu iyi bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

SEFER YILMAZ İDDİALI

Sarıyer maçının ardından Süper Lig'e yükselmek adına play-off maçlarına çıkacaklarını belirten Yılmaz, "Bizim hedefimiz ilk günden bu yana hiç değişmedi. Sarıyer maçının ardından 5 final maçımız olacak. Bodrum FK'nın gerçek yeri Süper Lig. Bunun için çok çalışıyoruz. Keyfimiz yerinde, morallerimiz yerinde. Sarıyer maçını galip bitirip, cezalı ve sakat oyuncu vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu sezon eksiklerden çok yaralar aldık. Play-offta yüksek ihtimalle rakibimiz Pendikspor olacak. Umuyorum bu maçı evimizde oynarız" dedi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

