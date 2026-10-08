Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, yarın Keçiörengücü'nden 3 puan hedefliyor - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, yarın Keçiörengücü'nden 3 puan hedefliyor

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Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, yarın Keçiörengücü\'nden 3 puan hedefliyor
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Trendyol 1'inci Lig 9'uncu haftada Bodrum FK, yarın evinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sakatlıkları süren Celal Dumanlı ile Ahmet Aslan forma giyemeyecek; teknik direktör Burhan Eşer, taraftar desteğiyle 3 puan hedeflediklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 8 puanla 14'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, 9'uncu hafta karşılaşmasında yarın evinde play-off hattında yer alan Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları devam eden golcü Celal Dumanlı ve orta saha Ahmet Aslan, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhan Eşer, uzun bir aranın ardından lige döneceklerini ifade etti. Sahalarında galibiyet hedeflediklerini ifade eden Eşer, "İlk defa bu kadar uzun bir milli ara oldu. Milli arada sezon başında çok yeni oyuncumuz geldiği için bir kamp programı belirledik. Bir haftalık Antalya kampı yaptık. Sahamız bakımdaydı. Hem sahanın kış şartlarına hazır olabilmesi hem de takımın uyum sağlayabilmesi için kamp gerçekleştirdik" dedi.

Takımın verilen arada fizik olarak iyi geliştiğini dile getiren Burhan Eşer, "Kampta iki hazırlık maçı oynadık. Bu maçlar bizim adımıza çok iyi geçti. Antalya kampı fiziksel ve mental olarak bize yaradı. Bu haftaki rakibimiz Ankara Keçiörengücü bu ligin gediklisi bir takım haline geldi. Uzun yıllardır 1'inci Lig'de mücadele ediyorlar. Geçen sezon da play-off oynadılar. Rakibimiz milli araya 6'ncı sırada girdi, güçlü bir ekiple oynayacağız. Bizim için evimizde oynayacağımız maçlar çok önemli. Taraftarımızla beraber iyi bir müsabaka çıkaracağız. Maça iyi hazırlandık, rakibi iyi analiz ettik ve çok çalıştık. Taraftarımızın desteği ile Ankara Keçiörengücü maçından 3 puanla ayrılıp hedeflediğimiz üst sıralara doğru bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Burhan EşerAhmet AslanTrendyolAnkaraBodrumSporSon Dakika

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