Fırat AKAY/ BODRUM,
1'inci Lig'de 39 puanla Süper Lig yarışını sürdüren dördüncü sıradaki Bodrum FK'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir takımını övdü. Geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Muğla temsilcisinde 2'nci Lig'den bu yana takımın dümeninde yer alan İsmet Taşdemir, "Bazen son vuruşlarda kaçan goller sonrası eleştiriliyoruz. Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden keyif alıyoruz. Halen bu yarışın içindeysek, büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla beraber buradayız" dedi.
Ligde iyi yerde olduklarını ve oyuncu grubuyla güzel işler yaptıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu ligin zorluğunu biliyoruz. Her maçın hikayesinin farklı olduğunu biliyoruz. Bu hafta iç sahada karşılaşacağımız Altay altyapısı iyi olan ve her zaman genç oyuncu çıkarabilen bir takım. Son maçlarını izledik, inanılmaz derecede coşkulu ve arzulu oynuyorlar. Zor bir maç olacak ama bizim de kendimize göre gidişatımız var. Bunu devam ettirebilmek için bu maçta kazanabildiğimiz oyunu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekir. Bu maçlar çok kolay gibi gözüken ama çok zor maçlar" diye konuştu.
MOHAMED: ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK
Bodrum FK'nın yabancı oyuncularından Mosah Mohammed ise, "İstediğimiz puanları alıyoruz, Play-Off hattında kaldığımız sürece bu yeterli gibi görünüyor ama biz daha fazlasını istiyoruz. Her oyuncumuzun elinden gelenini yaptığı gibi ben de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Altay karşısında kazanmak istiyoruz. Ben de büyük bir heyecanla ilk golümü bekliyorum, inşallah atarım ama ben atmasam da kim atarsa atsın önemli olan 3 puan" açıklamasını yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman, Erkan ve kaleci Sousa, Altay karşısında forma giyemezken, sakatlığı bulunan Kenan'ın ise durumunun maç günü netlik kazanacak.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla buradayız' - Son Dakika
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