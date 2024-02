Spor

Trendyol 1. Lig'de kalan maçların zor olacağını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her şeyi barındıran konumdayız. 1-2 mağlubiyette play-off'un dışına çıkma şansımız da yüksek, 1-2 galibiyetle ilk ikiye oynama şansımız da yüksek. Bunu zaman ve maçlar gösterecek" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, play-off hattındaki çıkışını sürdürmek için galibiyete kenetlendi. Bodrum temsilcisinde, sakatlıkları bulunan Erkan, Süleyman ve Ali Eren maçta forma giyemeyecek. Bodrum FK, ligde play-off hattında 42 puanla 4. sırada bulunuyor.

"Sakat vermeden yolumuza devam edeceğiz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İyi bir gidişat var ama oynanmamış daha 11 maç var. Özellikle zorlu maçların başladığı periyottayız. Bizim için her maç zor, her maçın üstesinden gelmek için uğraşıyoruz. Sakatlarımızdan Kenan geri döndü, kalecimiz Sousa idmanlara başladı. Süleyman, Erkan ve Ali Eren'in sakatlıkları devam ediyor ve 1-2 hafta daha aramızda olamayacaklar. İnşallah sakat vermeden yolumuza devam ederiz. Çünkü zorlu haftalara giriyoruz. Çorum deplasmanı zor olacak. Çorum FK, çıktığı ilk senesinde doğru işler yapan çok iyi yerlere gelen bir takım. Son 2-3 haftadır biraz ritim kaybettiler. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız, ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizim eksikleri kendi içimizde giderme gibi bir misyonumuz oluştu. Arkadaşlarımızın ekstra performansları eksik kaldığımız yerlerde devreye girdi" diye konuştu.

"Aldığınız skora göre hedef değişiyor"

Ligde galibiyet ve mağlubiyete göre konumlarının değişebileceğini söyleyen Taşdemir, "Baktığımız zaman Gökdeniz dalgalı bir performans sergiledi. Geçen verdiği etkiyi bu sene ilk yarı itibariyle verememişti. İkinci yarıya iyi başladı ve iyi devam ediyor. Gökdeniz Bayrakdar için herkes farklı şeyler bekliyor ama daha 2001 doğumlu genç bir arkadaşımız. Gökdeniz'in her geçen gün daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Pedro sakatlığından sonra iyi geldi. Takıma yeni katılan genç arkadaşlarımız uyum sağladı ve işin içerisine girmeye başladı. Arkadaşlarımız her geçen gün o açığı kapatıyor. Futbol öyle bir şey ki aldığınız skora göre hedef değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz konum itibariyle herkes ikincilik, üçüncülük hedefleri kovalamaya başladı. İşin kötü tarafı 2 mağlubiyet aldığında 36 puandaki rakip seni yakaladığında belki de play-off dışında kalma riski oluyor. Her şeyi barındıran konumdayız. 1-2 mağlubiyette play-off'un dışına çıkma şansımız da yüksek, 1-2 galibiyetle ilk ikiye oynama şansımız da yüksek. Bunu zaman ve maçlar gösterecek" ifadelerini kullandı.

Takımın tecrübeli oyuncularından Ondrej Celustka ise, "Takımın bulunduğu konum için inanılmaz mutluyum ve gururluyum bunu hep beraber başardık. Çok çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını aldığımız için bu konumdayız. Bireysel performans konuşmayı sevmem, bu tamamen takım başarısıdır. Gol denemeleri yapmak da işlerimizden biri, son maçta kaçırdım. İnşallah bir sonraki maçlarda gol atarım" şeklinde konuştu. - MUĞLA