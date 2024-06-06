Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Yetersiz Gördüler, Sahada Cevabı Verdik'

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Trendiyol Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, Adana'da Sakaryaspor ile oydanığı play-off final maçı öncesi oyuncularına soyunma odasında yaptığı konuşmasıyla gündem olan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Bizde gereken cevabı sahada verdik"dedi.

Trendiyol Süper Lig'e Sakaryaspor'u yenerek yükselen Bodrum FK final maçı öncesinde soyunma odasında konuşan Teknik Direktör İsmet Taşdemir yaptığı konuşmasıyla gündem oldu. Futbolculara ve takıma yapılan olumsuz yorumları hatırlatan Taşdemir, büyük bir kesim bizim başaramayacağımızı, yetersiz kalacağımızı düşündü. Bizde sahada oynadığımız futbolla onlara güzel bir cevap vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Taşdemir, Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Birkaç güne bunun sevinci biter ve daha zorlu bir süreç başlıyor açıkçası. Benim daha önce 14 yıl top oynadığım 5 yıla yakın yardımcı hocalık yaptığım yabancı olmadığım bir ligdir Süper Lig. Yenilenecek kadromuzla her geçen gün çok daha elit oyuncuların ve elit hocaların geldiği bir lig, bunlarla yarışabilecek potansiyele gelebilmek, bunlarla yarışacak takımı hazırlamak kolay değil. Bunun uğraşısı içerisindeyiz. Başkanımız ve yönetimimizle bir araya gelip, kendi takımımızın Trendyol Süper Ligde neler yapabileceğini, ihtiyacımız olan mevkileri, bölgeleri konuşup istişare edip bize uygun olabilecek ve bize doğru olan durumların peşinde olacağız. Zamanla olacak şeyler var, çok çabukta olmayacaktır. 1 Temmuz itibariyle yeni sezon hazırlıklarına, Süper Lig hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

"Tüm takımlar Trendyol Süper Lig'de tutunamayacağımızı sanıyor"

Taşdemir, Süper Lig takımlarının Bodrum FK'nın ligde tutunamayacağını düşündüğünü söyleyerek, "Şu anda bütün takımlar, takımları yan yana koyduklarından ilk düşecek takım olarak bizim takımımızı görebilirler. Bu onlar için çok doğalda olabilir. Bizim kendimizce bir stratejimiz var. Bir oyun planımız var. Bunu doğru süsleyebilirsek doğru arkadaşları aramıza katabilirsek tabi ki; gerçekçi hedefleri yönetimimizle beraber ortaya koyacağız. Hedeflerimizin peşinde gideceğiz. İlk önceliğimiz hedefimizi gerçekleştirebilmek. Hedefimize yaklaştıktan sonrada bir üstünü yapa bilmek için çalışacağız. Bu sene ligdeki yerimizi korumak, bizim için iyi bir adım olabilir" şeklinde konuştu.

Olumsuz düşüncelere sahada cevap verdik

Final maçı öncesinde yaptığı konuşmayı neden yaptığını da açıklayan İsmet Taşdemir, "Biz burada TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e çıktığımızdan beri kendi taraftarlarımızı ve kendi camiamızı bunun içine katmadan büyük bir kesim bize hem düşme adayı olarak görüyorlardı. Biraz iyi gittiğimizde sonunu getiremeyeceğimizi, Süper Lig'e çıkamadığımızda da zaten bu kadardı, tesadüftü söylemlerini çok duyacaktık. Bu söylemleri oyuncularımıza ilettik, onlarda bu söylemleri biliyorlardı. Maçtan önce konuşmamın ana sebebi bu yüzdendir. Bunun sebebi büyük bir kesimin bizim takımımızı yetersiz görmesiydi. Final oynadığımız halde yetersiz gördüler. Yapamayacağımızı düşündüler. ve bunu sağda solda yapamayacağımızı söylediler. Oyuncularımızın büyük bir bölümünün amatörde bile oynatmayacaklarını iddia edenler dahi oldu. Futbolcularımızı küçük gördüler. Bu söylemleri gördük, duyduk maçtan öncede oyuncu kardeşlerimize bu söylemleri hatırlatmak istedik. Hatırlattım ve onlarda herkese gereken cevabı verdiler. Umarım bu futbolcu kardeşlerimizin verdikleri mücadeleden sonra artık bir daha konuşmazlar" dedi. - MUĞLA