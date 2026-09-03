Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, taraftardan sabır istedi - Son Dakika
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Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, taraftardan sabır istedi

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, taraftardan sabır istedi
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, maçın Süper Lig kalitesinde geçtiğini belirterek yeni ve genç bir takım olduklarını vurguladı ve taraftardan zaman ile sabır istedi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın Süper Lig kalitesinde geçtiğini belirterek, yeni ve genç bir takım olduklarını vurguladı, taraftardan sabır istedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı. Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın oldukça kaliteli geçtiğini belirten Yılmaz, "Aslında gerçekten çok güzel bir maç oldu bugün. Süper Lig kalitesinde bir maçtı. Esenler Erokspor da bu ligin kadro olarak en güçlü takımlarından birisi. Şu andaki puan durumu bizim gibi çok iyi değil ama kadro kalitesi olarak belki de ilk 3'teki takımlardan sayabiliriz" dedi.

İki takımın da mücadele gücünün yüksek olduğunu ifade eden Yılmaz, karşılaşmada tek eksik olanın gol olduğunu söyledi. Yılmaz, "Mücadelemiz çok iyiydi. İki takımın teknik heyetlerini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Tek eksik olan bugün gollerdi. Onlar da kaçırdı, biz de kaçırdık. Belki daha da keyifli bir maç olabilirdi hem televizyon başındaki hem de bugün stada gelen seyirciler açısından" diye konuştu.

"Yeni ve çok genç bir takımız"

Takımın yeni oluştuğuna dikkat çeken Yılmaz, özellikle hücum hattında önemli eksikleri bulunduğunu belirterek taraftardan zaman istedi. Yılmaz, "Daha önceki röportajlarımızda da söylüyoruz; yeni bir takımız, çok genç bir takımız. Özellikle ön hattımızdan Gökdeniz olsun, Seferi olsun, dün Pedro'nun transferi oldu. Belki ilk 11'deki üç oyuncumuz şu anda yok. Yeniden gelen genç arkadaşlar var, yeni transferler var. Hepsinin bir adaptasyon süresi var. O yüzden taraftarımızdan biraz zaman ve sabır istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin takıma katkı sağlamasıyla Bodrum FK'nın istenilen seviyeye ulaşacağına inandığını söyleyen Yılmaz, "Mutlaka yeni gelen transferlerin katkısıyla Bodrumspor istenilen seviyeye gelecektir. Ama kısa bir zamana daha ihtiyacımız var. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor, belki yarın bir transfer de olabilir" dedi.

"Tek gayemiz taraftarımıza keyifli maçlar izletmek"

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak Bodrum FK'nın başarısı için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, takımın en büyük hedefinin taraftara galibiyet sevinci yaşatmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bodrumspor için elimizden geleni yönetim olsun, teknik heyet olsun, futbolcular çalışıyorlar. Tek gayemiz Bodrumspor taraftarına keyifli maçlar çıkarmak, galibiyetler almak. İçeride tek üzüntümüz futbolcuların bu sene Bodrumspor taraftarına gol zevki tattıramamaları. İnşallah bundan sonraki ilk maçta onu da başaracağız" diye konuştu.

"Seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz"

Yoğun maç programına da değinen Sefer Yılmaz, deplasmandan galibiyetle dönerek iç sahada taraftarla bütünleşmek ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Bu ara tabii yoğun maçlar var, hafta içi, hafta sonu. Şimdi kısa bir süre sonra deplasmandaki maçımıza hazırlanacağız. İnşallah oradan bir galibiyetle gelip içerideki maçımızda seyirciyle bütünleşip bir seri galibiyet yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Trendyol, Esenler, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, taraftardan sabır istedi - Son Dakika

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