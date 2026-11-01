Bodrum FK, Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı, 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Berat 6. dakikada Ümraniyespor'u öne geçirdi, Aboubakar 28. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı; 88. dakikada Berat kırmızı kart gördü ve Bodrum FK 18, Ümraniyespor 14 puanda kaldı.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Burak Kamalak, Sezgin Çınar, Sabri Öğe
BODRUM FK: Sousa - Ajeti, Ali Aytemur, Furkan (Dk. 70 Emre Kaplan), Berşan, Mustafa (Dk. 60 Loshaj), Yusuf (Dk. 85 Adem), Tomas, Ege Bilsel (Dk. 69 Berkay), Ruben (Dk. 85 Ege Arslan), Aboubakar
ÜMRANİYESPOR: Cihan - Yunus (Dk. 80 Ali), Mustafa Eser, Mustafa Arda, Oğuz, Serkan (Dk. 62 Melih) (Dk. 90+1 Atalay), Dokanovic, Berat, Hostikka (Dk. 63 Kosoko), Blanco (Dk. 62 Muhammet), Soukou
GOLLER: Dk. 6 Berat (Ümraniyespor), Dk. 28 (P) Aboubakar (Bodrum FK)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Berat (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Loshaj, Ajeti (Bodrum FK)
1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Bodrum FK, evinde Ümraniyespor ile yenişemedi: 1-1. Konuk Ümraniyespor maçın 6'ncı dakikasında Berat ile öne geçerken, ev sahibi Bodrum FK beraberliği 28'inci dakikada yıldızı Aboubakar ile yakaladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. İkinci devrede de iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi. Ümraniyespor'da 88'inci dakikada Berat kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanı 18'e çıkardı, Ümraniyespor ise 14 puana ulaştı.
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