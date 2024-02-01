Bodrum FK, Ümraniyespor maçına hazırlanıyor

Ligde her maçın zor olduğunu vurgulayan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın neti ve garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan kaleci Diogo Sousa, Cenk Şen ve sarı kart cezalısı Celustka Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Ligde play-off hattında 35 puanla 4. sırada bulunan Bodrum FK, zirve yarışına ortak olmak için galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Antrenmanda Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile oyunculardan Mustafa Erdilman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İsmet Taşdemir: "Galibiyet serisi yakalarsak avantajlı duruma geçebiliriz"
Ligde son maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen İsmet Taşdemir, "Galibiyet serisi yakalayabilirsek çok avantajlı duruma geçebiliriz. Bu ligde hiçbir maçın neti ve garantisi yok. Dolayısıyla maçlar çok zor, o gün maça iyi hazırlanan ve iyi konsantre olan maçı kazanıyor. Bunu da biz çok yaşadık. Bulunduğumuz nokta şu an bizim için iyi ve geriye dönüp bakmayacağız. Geçmişte yaşadığımız talihsiz puan kayıplarına takılı kalmayacağız. Çünkü futbol bu her şey olabiliyor. Önümüze bakacağız, son haftada önemli ve kritik galibiyet aldık onu devam ettirmek istiyoruz. Bu hafta karşımızda oynadığı oyunla bulunduğu yerin karşılığı olmayan bir takımla oynayacağız çünkü iyi oynuyorlar. Ümraniyespor takımı bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi, zor bir maç bizi bekliyor ama bizimde artı yönlerimiz var bunları sahaya çıkarttığımız zaman farkımız ortaya çıkıyor. Kalecimiz Diogo'dan son maçtaki sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta uzak kalacağız ama Bahrican var ve yeni aldığımız Kerem var. Futbolda herkes kendisine şans geleceği anı bekler. Bu anda Bahrican ve Kerem için o anlardan bir tanesi olabilir. İkisinin bunun altından kalkacağını düşünüyorum. Diogo geldiğinden beri her türlü bize katkılarıyla çok fark oluşturan bir oyuncumuzdu" diye konuştu.
Takımın yeni genç futbolcularından Mustafa Erdilman ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takım için, kendim ve geleceğim için çok çalışacağım. Burada harika bir aile ortamı var. Önümüzde uzun bir süreç var. Herkesten daha çok Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Önümüzdeki Ümraniyespor maçı için çok çalışıyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve yolumuza devam ederiz. Bir an önce 11 formasını alıp Süper Lig yolunda takımıma katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA
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