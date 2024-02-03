Bodrum FK, Ümraniyespor\'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, planladıkları oyunun yüzde 70'ini sahaya yansıttıklarını söyledi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Farklı duygularla başlayan bir maç. Futbola başladığım ve hocalığını da yaptığım kulübe karşı oynamak hem keyifli hem de zordu. Ümraniyespor, oynadığı futbolun karşılığını alamayan iyi bir takım. Bu rakibe karşı geçiş oyunlarını doğru yapmamız gerekiyordu. Son 5 dakikaya kadar özverili bir şekilde bunu yaptık. Kurguladığımız oyunun yüzde 70'i kadarını sahaya sürebildik. Bunda da başarılı olduk. Maçı kazanmasını bildik. Son 5 dakikadaki oyunu beğenmedim. Bu maçta galip gelmek çok önemliydi. Üç puan alıp yolumuza devam ettiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Son 5 maçta 4. galibiyetlerini aldıklarının hatırlatılması ve play-off şanslarının sorulması üzerine İsmet Taşdemir, şu görüşleri paylaştı:
"Diğer takımlar gibi ille de şampiyon olacağız diye yola çıkmadık. İki seneden beri güzel bir savaş veriyoruz. Devre arasında 6-7 genç oyuncuyu aramıza katarak bu çatıyı daha güzel bir şekilde ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluğu herkes ister, ben de çok isterim. Ancak çok zor. Diğer takımlarla aramızdaki makası mücadelemizle ve oyunumuzla daraltmaya çalışıyoruz. Bizim için Süper Lig bir hayal. Bunun peşinden gidiyoruz. İnşallah başarabiliriz."
Mustafa Gürsel: "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz"
Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sahalarında yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.
Son dönemde üst üste zorlu maçlar oynadıklarını kaydeden Gürsel, "Sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Ümraniyespor'un 2 puanı varken buraya gelmiştik. 17'nci maç oldu. Sıkıntılı bir dönemde göreve başlamıştık. 22 puan üstüne koymuşuz. Devamlı oyuncu kaybediyoruz. Gidenlerin yerine oyuncu katamadık. Oturup bir değerlendirme yapmamız lazım. Takımın eksilmesi gücümüzü de azaltıyor." diye konuştu.
Takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını aktaran Mustafa Gürsel, "Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini konuşmamız gerekiyor. Bu takımı ayağa kaldırdık. Ancak lig uzun. Çok emek harcadık. Oyuncu kaybettikçe enerjimiz de düştü. İkinci yarıda lig zorlaşıyor. Berabere kalacak oyunu belki oynadık. Belli mevkilerde topu kaleye atmak için içimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu konuları hep birlikte oturup konuşmamız gerekiyor. Tekrar bu takımı nasıl ayağa kaldırırız ve takviye anlamında neler olur... Bunu iyi değerlendirmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.
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