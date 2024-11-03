Bodrum FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Spor

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı (Dk. 60 Fredy), Dimitrov (Dk. 66 Ahmet Aslan), Puşcaş (Dk. 82 Celal Dumanlı), Ajeti, Brazao (Dk. 60 Gökdeniz Bayrakdar), Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi (Dk. 82 Haqi Osman)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 55 Lima), Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut (Dk. 55 Janvier), Cordova, Efecan Karaca (Dk. 71 Jo), Serdar Dursun (Dk. 76 Yusuf Özdemir)

Kırmızı kart: Dk. 64 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 69 Puşcaş, Dk. 76 Ajeti, Dk. 90+7 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.

56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda Makouta ön alana ortaladı, Efecan'ın dokunduğu topu savunma uzaklaştırdı.

62. dakikada Bodrum FK'da Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesine giden hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bodrum FK sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.