Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı, Dimitrov, Puscas, Ajeti, Brazao, Mohammed, Celustka, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Seferi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Lopes, Makouta, Buluthan Bulut, Cordova, Efecan Karaca, Serdar Dursun
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze doğru ilerleyip sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Gökhan Akkan, uzanarak topu kornere çeldi.
21. dakikada savunmanın hatasını fırsata çevirmek isteyen Bodrum FK'de Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü.
22. dakikada Bodrum FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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