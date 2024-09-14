Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Başakşehir FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Ege'nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına geri döndü. Yaşanan karambolde Puşcaş topa dokunamadı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Seferiy dk. 42), Fredy, Dimitrov, Puşcaş
Yedekler: Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi, Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Gökhan Akkan, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Figueiredo, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Piatek
Yedekler: Onur Ergün, Duarte, Keny, Crespo, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Davidson, Deniz Dilmen
Teknik Direktör: Çağdaş Atan - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Başakşehir FK Berabere - Son Dakika
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