Bodrum FK ve Göztepe Arasında Kısır Geçen Maçta Puanlar Paylaşıldı - Son Dakika
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Bodrum FK ve Göztepe Arasında Kısır Geçen Maçta Puanlar Paylaşıldı

Bodrum FK ve Göztepe Arasında Kısır Geçen Maçta Puanlar Paylaşıldı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bodrum FK, sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler, maç sonrası her iki takımın performansını değerlendirdi. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, takımlarının potansiyeline vurgu yaparken, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise eksik kadroya rağmen iyi bir mücadele sergilediklerini belirtti.

10.02.2025 23:37  Güncelleme: 00:13
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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Bodrum FK sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Takımın kalitesinin yüksek olduğunu ancak oyuncuların en yüksek seviyelerine gelmemiş olduğunu belirten Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "İki takım içinde zor bir maç olduğunu söyleyebilirim. İki takımda şanslar yarattı. Savunma performansımızın iyi olduğunu söyleyebilirim, maç boyunca rakibimiz tarafından uzun toplar oynandı. Takım için gol yemememiz önemliydi aynı zamanda atak hücumlarında pozisyonlar yarattık, bu da önemliydi. Bizim için süreç devam ediyor, 3'üncü bölgede yarattığımız pozisyonları gole çevirmeye başladığımız zaman ondan sonraki süreçte bizim için avantajları sonuçlar göreceğiz. 1 puan 1 puandır ama takımıma baktığım zaman potansiyeli görüyorum, bu potansiyeli açığa çıkardığımız zaman daha fazla puan kazandığımız dönemler gelecektir. Takımımla gurur duyuyorum, içimizde taşıdığımız potansiyelle aslında daha fazlasını yapabiliriz. Bir sonraki karşılaşma için bunun üzerine çalışmaya başlayacağız. Gelişimi gösterdikçe hak ettiğimizden daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum. Transfer döneminde her zaman fırsatlar tabi ki bunları değerlendirmek isteriz ama şu an geldiğimiz süreçte tam olarak neye ihtiyacımız var dersek bununla ilgili bir şey söylemek için erken diyebilirim. Takım içerisinde daha potansiyelini çıkaramamış oyuncular var. Takım içerisinde kalitemiz yüksek ama oyuncuların en yüksek seviyesine gelmediğini düşünüyorum. Biz bunun üzerine çalışmalar yapabiliriz. Şu ana kadar 22 maç oynadık attığımız gol sayısı 15, yediğimiz gol sayısı 29 bu rakamlar bir şeyleri ifade ediyor. Belki bize yardımcı olabilecek bir santrfor olsa hücum bölgesinde rahatlamamızı sağlayacak. Kadromuzda Puşcaş gibi santrforumuz da var belki onun hareketlenmesiyle bize daha faydalı olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

STOİLOV: TRANSFER YAPACAK ZAMANIMIZIN KALDIĞINA İNANMIYORUM

Eksik bir takımla maça çıktıklarını, oyuncuların kendi mevkilerinden farklı pozisyonlarda oynadığını belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Sahada mücadeleye dayalı bir müsabaka oynandığını düşünüyorum. Takımım organizasyon, hırs, dinamizm anlamında her şeyi verdi. Maç önü takıma şunu söyledim, evet eksiklerimiz var hücum hattında santrforlarımızın hepsi eksik ama buradan en az minimum 0-0'lık bir sonuçla ayrılmalıyız dedim ve bugün gerçekten bu yaşandı. Normalde farklı pozisyonlarda oynayan oyuncularımızı, daha farklı pozisyonlarda oynattık ama onlarda oynadığı süre zarfında her şeylerini vermeye çalıştılar. Biz Göztepe ailesi olarak çok güçlü bir aileyiz. 2-3 hafta içerisinde sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte tekrar sahada istediğimiz kaliteyi ve futbolu yansıtarak çok güçlü şekilde geri döneceğimize inanıyorum. Transfer yapacak zamanımızın kaldığına inanmıyorum, çünkü Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular gerçekten şuanda çok pahalı ve biz bu seviyede bir oyuncu alabilirsek alırız ama bunu yapamıyorsak elimizdeki oyuncularla en iyisini vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK ve Göztepe Arasında Kısır Geçen Maçta Puanlar Paylaşıldı - Son Dakika

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