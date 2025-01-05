Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48 dakikada Boa Morte'nin sağ kanattan ceza sahası yayına doğru yerden pasında Bahoken'in gelişine vuruşunda top kaleci Sousa'nın solundan ağlara buluştu. 0-1
61. dakikada Taylan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
76. dakikada ceza sahası dışından Cenk'in sert şutunda top filelere gitti. 1-1.
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 66), Mohammed (Celal Dumanlı dk. 86), Dimitrov (Samet Yalçın dk. 86), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Pedro dk. 55), T. Seferi
Yedekler: Haqi, Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Celustka, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Mane dk. 76), Attamah, Kartal Yılmaz (Ackah dk. 86), Baran Ali Gezek (Ramazan Civelek dk. 86), Boa Morte, Miguel Cardoso (Carole dk. 74), Bahoken (Nazon dk. 62)
Yedekler: Uzodimma, Bilal Bayazit, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Bahoken (dk. 48) (Kayserispor), Cenk Şen (dk. 76) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Seferi, Talyan (Bodrum FK), Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso, Jeanvier, Carole (Kayserispor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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