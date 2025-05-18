Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cham meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Brazao dk. 85), Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen (Ege Bilsel 76), Ahmet Aslan (Mohammed dk. 78), Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 88), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı (dk. 85)
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Okita
Teknik Direktör: Jose Morais
Trabzonspor: Taha Tepe, Draguş (Cihan Çanak dk. 46), Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram (Mendy dk. 67) Arif Boşluk (Visca dk. 67), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan (Jabol dk. 46), Zubkov, Cham (Sikan dk. 85), Nwakaeme
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Sikan, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Taylan Antalyalı (dk. 12) (Bodrum FK), Cham (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kart: Mendy (Trabzonspor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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