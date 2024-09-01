Bodrum Futbol Kulübü, Göztepe mağlubiyeti sonrası moralli değil - Son Dakika
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Bodrum Futbol Kulübü, Göztepe mağlubiyeti sonrası moralli değil

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Göztepe'ye 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, milli maç arasına moralsiz girdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kötü bir futbol oynadıklarını belirterek, takımın transfer politikasını ve genç oyunculara olan güvenini vurguladı.

01.09.2024 13:49
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BODRUM,

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, milli maç arasına moralsiz girdi. İlk 4 haftada yalnız Konyaspor'u evinde 3-1 yenen yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK, Eyüpspor (D) ve Göztepe (D) müsabakalarını kaybedip 3 puanda kaldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir kötü bir futbol oynadıklarını belirtti. Maçta ikinci yarıda oyunu dengelediklerini ancak golü bulamadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok uzun süredir böyle kötü oynadığımızı hatırlamıyorum. Buradaki oyunu bu şekilde nitelendiriyorum. Bize yakışmıyor. Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız bir maç oldu. Dolayısıyla Göztepe'nin çok daha iyi, çok daha istekli olduğu bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda oyunu biraz dengelemeye çalıştık. Dengeledik gibi de olduk. Ancak bulduğumuz pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik farklı bir ikinci yarı olabilirdi. Bu kadar istek dışı olursak gol de kaçırırız, çok basit gol de yiyebiliriz" dedi.

Göztepe karşılaşmasında doğru dersleri çıkaracaklarını anlatan İsmet Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bir transferi daha bitirdik. Yeni oyuncumuz aramıza katılacak. Elbette ihtiyaçlarımız var, eksiklerimiz var. Yetmeyen bölgelerimiz var. Bunun için oyuncu izleme birimimiz, yönetimimiz ve bizler çalışıyoruz. Bir taraftan da lig devam ediyor. Alabildiğimiz kadar puan almaya çalışıyoruz. Açıkçası çok fazla da transfere girmeyeceğiz. Bizim bir kulüp politikamız var ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ayrıca kadromuzda genç futbolcularımız bulunuyor. Gençlerimiz de bu kadronun içine girecekler. Geride kalan 4 maçta 3 yenilgi aldık. Bu yenilgilerden dolayı da, 'Hemen transfer yapmalıyız' diyemeyiz. Göztepe karşısında kötü oyunumuzun transferlerle bir ilgisi yok. Mağlubiyetler gelince kadromuzu transferlerle doldurmayacağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum Futbol Kulübü, Göztepe mağlubiyeti sonrası moralli değil - Son Dakika

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