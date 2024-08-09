Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Bodrum İlçe Stadı\'nda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı

Bodrum İlçe Stadı'nda yapılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı ve denemeler gerçekleştirildi. Süper Lig'e yükselen Sipay Bodrum FK, sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi evinde ağırlayacak.

09.08.2024 10:39
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Işıklandırılma çalışması tamamlanan Bodrum İlçe Stadı'nda aydınlatma denemeleri gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK sezonun ilk maçında evinde 12 Ağustos 21.00'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Yeni sezon öncesi kulüp yönetimi aydınlatması bulunmayan stadı, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 2 ay içerisinde başta aydınlatma çalışması olmak üzere saha içerisindeki gerekli düzenlemeler yapıldı. Statta dün akşam havanın kararmasıyla aydınlatma denemeleri yapıldı. İlçenin birçok noktasından görülen stadın ışıklı görünümü beğeni toplarken o anlar dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum İlçe Stadı'nda Aydınlatma Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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