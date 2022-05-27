Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor - Son Dakika
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Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

27.05.2022 21:48
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor

Bodrumspor, Teco Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı TFF 1. Lig'e yükselme play-off final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bodrumspor, Teco Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı TFF 1. Lig'e yükselme play-off final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bodrumspor, 29 Mayıs Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak play-off finalini kazanarak, 1. Lig'e yükselmek istiyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Bodrumspor - Teco Karacabey Belediye Spor maçı öncesinde takımı tesislerde ziyaret etti. Ziyarette Bodrumspor AŞ'nin büyük hissedarı Başkan Fikret Öztürk, Bodrumspor Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Karakaya, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Aras, Bodrum halkının selamlarını, teşekkürlerini getirdiğini söyledi.

Teco Karacabey Belediye Spor ile Bodrumspor arasında 29 Mayıs Pazar günü oynanacak TFF 2. Lig Play-off Final müsabakası, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve bir televizyon kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya Bodrum'dan binlerce kişinin gitmesi bekleniyor.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Takım sezona kötü başladı. İstenileni yapamadı. İlk yarıyı 9'uncu bitirdi. İkinci yarı bizim için en temel taşlardan biri Antalya kampı oldu. Orada çok doğru bir çalışma uyguladık. İkinci yarı başlangıcıyla üst üste 2-3 maç kazanınca özgüvenimiz arttı. Birlik ve beraberliğimiz daha üst seviyeye çıktı. Hak ettiğimiz bir şekilde bugün finaldeyiz. Çok zorlu maçlar oynadık, bizim grubumuz daha güçlü. Çok daha kaliteli takımlar vardı, onların arasından sıyrılıp gelmesini bildik. Karşımızda öbür grubun ikinci yarısının en iyi performansını sergileyen Karacabey var. İyi bir takım, dolasıyla iyi yerdeler. Çok zorlu bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncularından Yekta Kurtuluş ise "Maç trafiğinin yoğun olduğu bir sezon oldu ama neticesinde finale çıkmayı başardık. Kurulan iyi bir takım var, gelen iyi bir hoca var. Heyecanlıyız, kısmetse kupayı alıp Bodrum'a döneceğiz." şeklinde konuştu.

Yeşil beyazlıların savunma oyuncularından Onur Akbay, "Sezon başıyla devre arasındaki hedefler örtüşmedi. İkinci yarı çok farklı bir yapıya büründük. Olması gerektiği gibi oynamaya başladık. Bütün herkesin çabalarıyla finale geldik. Son bir 90 belki 120 dakika belki penaltılar sonucunda şampiyon takım belli olacak. Diğer taraftan Karacabey de çok mücadele etti. İyi geçen bir sezonu taçlandırmak istiyoruz, bütün Bodrum halkını maça bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeşil-beyazlıların deneyimli oyuncularından Burhan Eşer de, "İlk yarı bizim açımızdan iyi geçmedi. Bize yakışmayan bir ilk yarıydı. Hocamız geldikten sonra muhteşem bir ivme yakaladık. Play-off'larda mağlubiyet almadan devam ediyoruz. Bayburt maçı çok hararetli bir maçtı. Biz Bodrumspor'a yakışanı yaptık sadece sahanın içinde kalmaya çalıştık ve oradan istediğimiz sonuçla döndük. Zor bir maç olacak, inşallah kupayı alıp Bodrum'a döneceğiz" dedi. - MUĞLA

Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor
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Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip Bodrumspor kendi yıldızlarına rakip TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak TFF 2. Lig Play-off Finali İzmir'de oynanacak
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum nefesini tuttu, finali bekliyor - Son Dakika


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