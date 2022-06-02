Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu - Son Dakika
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Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu

02.06.2022 10:22

- Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu TFF 2. Lig Play-off finalinde İzmir'de Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor şampiyonluk kutlaması yaptı.

- Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu

MUĞLA - TFF 2. Lig Play-off finalinde İzmir'de Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor şampiyonluk kutlaması yaptı. Bodrum sokaklarında üstü açık otobüsle tur atan futbolcular ve yönetimi, sokaklarda binlerce taraftar karşıladı.

Tarihinde ilk kez adını 1. Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla Bodrum Belediye meydanında buluştu. Üstü açık otobüse binen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor yöneticileri ve futbolcular ilçede şampiyonluk turu attı. Otobüsle Bodrum Belediye meydanına gelen yöneticileri ve futbolcuları yaklaşık 10 bin kişi karşıladı. Futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler seremoniye çıkarak taraftarla bir araya geldi. Onursal Başkan Fikret Öztürk, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına madalya taktı. Kupa sevincini yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk seremonisinin ardından ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi. Binlerce taraftarı söylediği şarkılarla coşturan Dalkılıç yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu
Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu

YORUMLAR
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BODRUM SOKAKLARI YEŞİL-BEYAZ OLDU, TARAFTAR TARİHİ ZAFERİ COŞKUYLA KUTLADI BODRUM SOKAKLARI YEŞİL-BEYAZ OLDU, TARAFTAR TARİHİ ZAFERİ COŞKUYLA KUTLADI Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu - Son Dakika


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