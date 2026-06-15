Bodrum ve Aydın judocuları kıyasıya mücadele etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Judo Takımı ile Aydın Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı ortak antrenman ve ikili turnuva programında bir araya geldi. İki gün süren organizasyonda sporcular hem müsabakalarda mücadele etti hem de deneyim paylaşımında bulundu.

Bitez Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında iki kulübün sporcuları ortak antrenmanlar gerçekleştirerek teknik çalışmalar yaptı. Organizasyon boyunca sporcuların performanslarını geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılırken, kulüpler arası dayanışma da ön plana çıktı.

Programa Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk ile Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk da katıldı. Sporcuların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte karşılaşmalar ve antrenmanlar verimli geçti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Judo Başantrenörü Ahmet Apaydın ile Antrenör Namık Canca koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, farklı kulüplerden sporcular birlikte çalışma fırsatı yakaladı.

"Sporcularımızın gelişimine katkı sağlıyor"

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Farklı kulüplerden sporcuların bir araya gelerek hem müsabaka yapması hem de ortak antrenmanlarda buluşması, sporcularımızın gelişimine önemli katkı sağlıyor. İki gün boyunca güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Katılımlarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'na teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Judo Akademisi tarafından yapılan açıklamada ise organizasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilerek emeği geçenlere teşekkür edildi. - MUĞLA