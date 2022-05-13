Bodrumspor avantajı kaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor avantajı kaptı

13.05.2022 11:23
Bodrumspor avantajı kaptı

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor deplasmanına çıkan Bodrumspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş için avantajı yakaladı.

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Sivas Belediyespor deplasmanına çıkan Bodrumspor sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş için avantajı yakaladı. Yeni statü gereği deplasmanda atılan gol avantaj teşkil etmezken, Bodrumspor evinde rakibini yenmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşma gollü beraberlikle dahi bitse uzatma dakikalarına geçilecek. 15'er dakikalık iki devre halinde oynanacak uzatmalarda da galip çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla turu geçen takım belli olacak.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu Sivas deplasmanından avantajlı bir skorla döndüklerini söyledi. Play-Off serilerinin her zaman zorlu ve çekişmeli geçtiğine değinen Taşdemir, "Pazartesi günü stadımızı dolu görmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak maçı kazanacağımıza inanıyoruz. İyi bir sezon geçirdik ve devamında hedefimiz olan Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek istiyoruz. Oyuncularımla çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" diye konuştu.


- Bodrum
YORUMLAR
500
Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı Arnavutköy Belediyespor, play-offa galibiyetle başladı TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 Bodrumspor: 0 TFF 2. Lig Play-Off: Sivas Belediyespor: 0 Bodrumspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Pazartesi, Play Off, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor avantajı kaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrumspor avantajı kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement