Bodrumspor Başkanı Karakaya: Maçlarımızı Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynayacağız - Son Dakika
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Bodrumspor Başkanı Karakaya: Maçlarımızı Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynayacağız

29.06.2022 10:38
Bodrumspor Başkanı Karakaya: Maçlarımızı Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynayacağız

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "90 yıllık bir kulübüz ama ilk kez 1'inci lige çıkıyoruz.

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "90 yıllık bir kulübüz ama ilk kez 1'inci lige çıkıyoruz. Bu ligde köklü takımlar var. İlk hedefimiz lige tutunmak ve daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig heyecanı yaşamaya hazırlanan Bodrumspor'da Başkan Rıza Karakaya, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaların yeni sezona yetişeceğini, maçlarını mutlaka evlerinde oynayacaklarını belirten Karakaya, transfere de değindi. Geçen sezon TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalinden ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'da Rıza Karakaya, "Şampiyonluğumuza destek veren Öztürk ailesine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, sponsorlarımıza, Bodrum halkına, Asi Tayfa taraftar grubumuza teşekkür ediyorum. Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Maçlarımızı Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynayacağız" dedi.

"STAT ZEMİNİN 3 METRE KAYMASI GEREKİYOR"Karakaya, "Stadımıza VAR sistemi kurulacak, bununla ilgili stadyumun 3 metre zeminin kayması gerekiyor. Bunun için yapılacak ilaveleri Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle hallediyoruz. Bu konuda bizlere destek verdiği için Ahmet Aras başkanımıza teşekkür ederim. Regnum'un profesyonel çim ekibi de çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik bilet sisteminin kurulması lazım, Türkiye Futbol Federasyonu kurulumunu yapıyor. Destekleri için federasyonumuza teşekkür ederim, yeni kurulan yönetim kuruluna başarılar dilerim" diye konuştu."YERLİ KADROSUNU KURUP YABANCIYA YÖNELECEĞİZ"Geçen sezonki kadrosundan 4 isimle yollarını ayırıp şimdiye kadar 3 futbolcuyla anlaşan Bodrum'da Karakaya, önce yerli kadrosunu kurup ardından yabancılara yöneleceklerini söyledi. "RECEP, OSMAN VE ALİ TAMAM"

Transferde daha önce anlaştıkları isimlerle ilgili açıklama yapan Rıza Karakaya, "Transferde ilk etapta kadromuzdaki hemen hemen  bütün oyuncularımızla anlaştık. Kadromuzda çok güçlü bir ekip var. Kadromuza inanıyoruz ve geçen seneki kadromuzu yüzde 80 oranında koruyoruz. 4-5 futbolcumuzu başka kulüplere yollayacağız. Altınordu'dan orta saha Recep Aydın ile anlaştık. Artvin Hopaspor'dan sağ bek Osman Kocaağa ile anlaştık. Sol stoper olarak Hekimoğlu Trabzon'dan Ali Aytemur ile anlaştık. Bir oyuncu ile daha anlaşma aşamasındayız. Önce kalan kadromuz ve Türk oyuncularla takım kuracağız, daha sonra bütçemize uygun yabancı futbolcularla güçlü bir kadro kuracağız. 90 yıllık bir kulübüz ama ilk kez 1'inci lige çıkıyoruz. Bu ligde köklü takımlar var. İlk hedefimiz lige tutunmak ve daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Aras, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor Başkanı Karakaya: Maçlarımızı Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynayacağız - Son Dakika

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