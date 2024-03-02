Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti

Bodrumspor'un 13 yıldır başkanlığını yapan Rıza Karakaya, siyasetçinin başkanlığını yakıştıramadığını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

02.03.2024 19:11  Güncelleme: 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum spor'un 13 yıldır başkanlığını yapan Rıza Karakaya bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, "Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum. Yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır, tarafsız olmalıdır" dedi.

Bodrumspor'da 13 yıldır başkanlık yapan ve başta futbol olmak üzere 10 branşta genç sporculara hizmet veren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya duygusal konuşmasıyla görevine veda ettiğini duyurdu. Karakaya, başkanlığı döneminde futbolda tarihi başarıya imza atarak takımını amatörden ligden, 1. Lig'e taşımayı başardı. Bodrumspor ilk yılında futbolda Süper Lig Play-Off finaline kalarak Bodrum'a büyük bir gurur yaşattı. Karakaya döneminde 10 branşta 13 yılda şampiyonluklar ve sayısız dereceler elde edilirken, voleybolda bugün tarihi başarının kapısı aralandı. Kadın voleybol takımı tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de Play-Off'lara kalarak büyük başarıya imza attı.

Büyük işler başardı

Duygusal bir konuşmaya veda mesajı yayınlayan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "13 yıldır Bodrumspor'un başkanlığını yapıyorum. Geçen sene Play-Off finalinden sonra o gece Bodrumspor A.Ş. şimdiki adıyla Bodrum FK başkanlığını bırakmıştım ve derneğe devam ediyordum. 10 branş ve 800'den fazla sporcumuza spor yaptırıyorduk. 3 sene önce Bodrumspor voleybol takımını kurmuştuk. 300'e yakın kız çocuğumuza gururla spor yaptırıyoruz. Takımımız Sultanlar Ligi'nin kapısına kadar dayandı. 1'inci ligde ilk yılımızda ligde kalmayı yeterli görmüştük ama adında Bodrum varsa her zaman sürprizlere hazır olun. Bodrum adının olduğu yerde her zaman iddia olur demiştim. Bugünde takımımız çok büyük bir sürprize imza atarak Play-Off'a kaldı. Onlarla gurur duyuyorum. Veda kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanlığından ayrılıyorum. Yönetim kurulundan arkadaşlarım yeni bir başkan seçecek. 13 yıllık başkanım hiçbir arkadaşımı işaret etmeyeceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 13 yıldır beraber yol yürüdüğüm birçok branşta rekorları ilkleri beraber tattığım arkadaşlarım" dedi.

Bodrum'a tesisleşme yönünde hizmet edeceğim

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanlığı bırakma sebebim biliyorsunuz siyasete girme kararı aldım. Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum. Yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır, tarafsız olmalıdır. Play-Off'a kalarak bana veda hediyesini veren Bodrum'un İncilerine, Adnan hocama teknik heyetine, 13 yıl boyunca dimdik arkamda duran yönetim kuruluma, 13 yıl boyunca her zaman en kötü günde arkamda duran Doğan Yıldırım liderliğindeki Asi Tayfa'ya, Tamer Yaman başkanlığındaki Bodrumspor 1931 Taraftar Derneğine, Goca Bodrumlulara, önceki dönem başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hakkınız helal edin, inananlar asla kaybetmez. Bodrum'a hizmetlerim artık Bodrum'un tesisleşmesi yönünde olacak. Biz futbolda Süper Lig kapısına kadar dayandık, stadımızda ışık bile yok. Çağdaş Bodrumspor basketbol takımı maçlarını Muğla'da oynuyor. Voleybol takımımız çıksa belki sahamızda oynar ama belki bir pürüz çıkacak. Bodrum tesisleşmede çok geri kaldı. Bende tesisleşme yönünde nasıl faydam olur şeklinde böyle bir yola girdim. Bodrumspor taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Bende emeği olan Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras başkanıma bugüne kadar olan meclis üyelerine benim hakkım helaldir." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
18:07 Canlı anlatım Kıran kırana maçta goller art arda geliyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller art arda geliyor
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
19:33 ABD, Gazze’ye havadan yardım indirdi ABD, Gazze'ye havadan yardım indirdi
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:53 ABD’nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor ABD'nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 20:35:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement