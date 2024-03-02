Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya İstifa Etti

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Bodrum spor'un 13 yıldır başkanlığını yapan Rıza Karakaya bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, "Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum. Yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır, tarafsız olmalıdır" dedi.

Bodrumspor'da 13 yıldır başkanlık yapan ve başta futbol olmak üzere 10 branşta genç sporculara hizmet veren Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya duygusal konuşmasıyla görevine veda ettiğini duyurdu. Karakaya, başkanlığı döneminde futbolda tarihi başarıya imza atarak takımını amatörden ligden, 1. Lig'e taşımayı başardı. Bodrumspor ilk yılında futbolda Süper Lig Play-Off finaline kalarak Bodrum'a büyük bir gurur yaşattı. Karakaya döneminde 10 branşta 13 yılda şampiyonluklar ve sayısız dereceler elde edilirken, voleybolda bugün tarihi başarının kapısı aralandı. Kadın voleybol takımı tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de Play-Off'lara kalarak büyük başarıya imza attı.

Büyük işler başardı

Duygusal bir konuşmaya veda mesajı yayınlayan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "13 yıldır Bodrumspor'un başkanlığını yapıyorum. Geçen sene Play-Off finalinden sonra o gece Bodrumspor A.Ş. şimdiki adıyla Bodrum FK başkanlığını bırakmıştım ve derneğe devam ediyordum. 10 branş ve 800'den fazla sporcumuza spor yaptırıyorduk. 3 sene önce Bodrumspor voleybol takımını kurmuştuk. 300'e yakın kız çocuğumuza gururla spor yaptırıyoruz. Takımımız Sultanlar Ligi'nin kapısına kadar dayandı. 1'inci ligde ilk yılımızda ligde kalmayı yeterli görmüştük ama adında Bodrum varsa her zaman sürprizlere hazır olun. Bodrum adının olduğu yerde her zaman iddia olur demiştim. Bugünde takımımız çok büyük bir sürprize imza atarak Play-Off'a kaldı. Onlarla gurur duyuyorum. Veda kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanlığından ayrılıyorum. Yönetim kurulundan arkadaşlarım yeni bir başkan seçecek. 13 yıllık başkanım hiçbir arkadaşımı işaret etmeyeceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 13 yıldır beraber yol yürüdüğüm birçok branşta rekorları ilkleri beraber tattığım arkadaşlarım" dedi.

Bodrum'a tesisleşme yönünde hizmet edeceğim

Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başkanlığı bırakma sebebim biliyorsunuz siyasete girme kararı aldım. Bodrumspor benim çocuğum gibi ve bu yüzden bir partide aktif görev alan siyasetçinin başkanlığını yakıştıramıyorum. Yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır, tarafsız olmalıdır. Play-Off'a kalarak bana veda hediyesini veren Bodrum'un İncilerine, Adnan hocama teknik heyetine, 13 yıl boyunca dimdik arkamda duran yönetim kuruluma, 13 yıl boyunca her zaman en kötü günde arkamda duran Doğan Yıldırım liderliğindeki Asi Tayfa'ya, Tamer Yaman başkanlığındaki Bodrumspor 1931 Taraftar Derneğine, Goca Bodrumlulara, önceki dönem başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hakkınız helal edin, inananlar asla kaybetmez. Bodrum'a hizmetlerim artık Bodrum'un tesisleşmesi yönünde olacak. Biz futbolda Süper Lig kapısına kadar dayandık, stadımızda ışık bile yok. Çağdaş Bodrumspor basketbol takımı maçlarını Muğla'da oynuyor. Voleybol takımımız çıksa belki sahamızda oynar ama belki bir pürüz çıkacak. Bodrum tesisleşmede çok geri kaldı. Bende tesisleşme yönünde nasıl faydam olur şeklinde böyle bir yola girdim. Bodrumspor taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Bende emeği olan Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras başkanıma bugüne kadar olan meclis üyelerine benim hakkım helaldir." - MUĞLA