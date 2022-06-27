Yeşil-beyazlılarda daha önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ilk yarıda 1'inci Lig'de Eyüpspor 'da oynayıp, ikinci yarıda ise 2'nci Lig ekibi Pendikspor 'da şampiyonluk yaşadı. Muhammed'le anlaşılmak üzere olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Muhammed Akarslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bodrumspor'da Muhammed dönüyor - Son Dakika

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