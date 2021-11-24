Bodrumspor'da Taşdemir'in zor sınavı
24.11.2021 12:45
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada Silahtaroğlu Vanspor (D) ve Somaspor'u 3-1'lik skorlarla dize getirerek Play-Off hattına tekrar yerleşen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, cumartesi günü Ankaraspor deplasmanında eski takımına karşı zorlu bir sınava çıkacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftada Silahtaroğlu Vanspor (D) ve Somaspor'u 3-1'lik skorlarla dize getirerek Play-Off hattına tekrar yerleşen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, cumartesi günü Ankaraspor deplasmanında eski takımına karşı zorlu bir sınava çıkacak. 2019-2020 sezonunda o dönemki ismi Osmanlıspor olan Başkent ekibinin başında Spor Toto 1'inci Lig'de 15 karşılaşmada görev alan 47 yaşındaki teknik adam, geçen sezon da 3 müsabakada aynı takımın başında yer aldı. Ankaraspor sezon sonunda 2'nci Lig'e düşerken, İsmet Taşdemir'in eski kulübüyle yolu bir kez daha kesişti. Teknik patron Taşdemir, eski takımına karşı taktik savaşı vererek Bodrumspor'u ilk 5'te tutmak istiyor.
- Bodrum
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