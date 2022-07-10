Bodrumspor'dan çifte imza - Son Dakika
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Bodrumspor'dan çifte imza

10.07.2022 12:57
Bodrumspor'dan çifte imza

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Bodrumspor transferde iki hamle birden yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk kez mücadele edecek Bodrumspor transferde iki hamle birden yaptı. Yeşil-beyazlılar geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Kenan Özer ve Hatayspor'da oynayan Abdurrahman Canlı'yı resmen kadrosuna dahil etti. Kanatlarda ve forvette görev yapabilen 34 yaşındaki Kenan; Beşiktaş, Karşıyaka, İstanbulspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Boluspor, Akhisarspor, Konyaspor, Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ve Yeni Malatyaspor'da top koşturdu. Fenerbahçe altyapısından yetişen 25 yaşındaki Abdurrahman ise Sakaryaspor, Tarsus İdman Yurdu, Anagold 24Erzincanspor, Hatayspor ve Boluspor formaları giydi.


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Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti Mounir Chouiar Başakşehir'de Mounir Chouiar Başakşehir'de
Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Kenan Özer, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'dan çifte imza - Son Dakika

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