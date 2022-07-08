Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi - Son Dakika
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Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi

08.07.2022 10:12
Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrumspor, transferde bir oyuncuya daha imza attırmak üzere. Kadrosunu yeni sezon öncesi büyük ölçüde yenilemeyi planlayan yeşil-beyazlıların, 1461 Trabzon FK forması giyen Musa Caner Aktaş'la görüştüğü ifade edildi.

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrumspor, transferde bir oyuncuya daha imza attırmak üzere. Kadrosunu yeni sezon öncesi büyük ölçüde yenilemeyi planlayan yeşil-beyazlıların, 1461 Trabzon FK forması giyen Musa Caner Aktaş'la görüştüğü ifade edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun da Bodrumspor'a gelmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerine Altınordu'da başlayan Musa Caner, geçen sezon 1461 Trabzon'da Play-Off'lar dahil 32 maça çıkıp 16 kez gol sevinci yaşamıştı.


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Kaynak: DHA

1461 Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi - Son Dakika
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