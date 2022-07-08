Bodrumspor'dan Musa Caner hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrumspor, transferde bir oyuncuya daha imza attırmak üzere. Kadrosunu yeni sezon öncesi büyük ölçüde yenilemeyi planlayan yeşil-beyazlıların, 1461 Trabzon FK forması giyen Musa Caner Aktaş'la görüştüğü ifade edildi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcunun da Bodrumspor'a gelmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

1461 Trabzon, Spor, Son Dakika

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