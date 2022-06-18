SPOR Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, dış transferde Altınordu'dan ayrılan orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Yeşil-beyazlı takımın, tecrübeli futbolcuyla ilk temaslarını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun, Bodrum temsilcisine gitmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 4 asitle oynayan Recep, kariyerinde Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor kulüplerinde de forma giydi.
Son Dakika › Spor › Bodrumspor'dan Recep atağı - Son Dakika